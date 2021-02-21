بدء موسم توريد محصول البنجر لمصنع السكر بالشرقية

شهد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بدء موسم توريد محصول البنجر لمصنع السكر بمدينة الصالحية الجديدة والذي أقيم على مساحة 420 فدانًا، ويقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج، وتبلغ الطاقة التشغيلية له أثناء موسم البنجر إلى 12 ألف طن بنجر في اليوم وبإجمالي مليون و600 ألف طن سنويا تنتج 220 ألف طن سكر أبيض، وينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و87 ألف طن مولاس.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم/ الأحد/ - إلى أن مصنع السكر يضم أحدث وحدة لتكرير السكر الخام بطاقة قدرها 2000 طن يوم، ويوفر750 فرصة عمل وأنه حائز على شهادة سلامة الغذاء والجودة، وأنه متعاقد مع 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر.

وأشاد المحافظ بالإجراءات الوقائية المتبعة بالمصنع والتزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والملابس الواقية، أثناء العمل لتوفير أقصي درجات الحماية لهم، مضيفًا أن المحافظة تعمل على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب لهم، للمساهمة في إحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

وأهدى المحافظ لرئيس مجلس إدارة المصنع والعضو المنتدب الدكتور خالد بدوي، شعار المحافظة، تقديرًا لدور الشركة لتوفير السكر بالسوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، والذي قام بدوره بإهداء المحافظ درع تذكاري لدوره في تذليل كافة العقبات لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح وتصحيح الأوضاع المخالفة.