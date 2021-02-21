صور .. ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال

جدة - نرمين السيد - واستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال GOLAR GLACIER القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن LNG، بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، واستمرارا للتنسيق المستمر بين وزارتى النقل والبترول.

ووجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس حيث وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كل إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.

يذكر أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات الإسالة فى الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.