لجنة الصحة بالنواب تناقش بيان هالة زايد

جدة - نرمين السيد - قال أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أشارت إلى أنه من المقرر وصول دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر مساء اليوم الأحد وأخرى غدا.





جاء ذلك خلال تصريحاتها عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الصحية، برئاسة النائب أشرف حاتم، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة، حول أداء وزارتها الفترة الماضية.

وقالت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الوزيرة أكدت دخول محافظة كفر الشيخ كمرحلة ثانية فى خطة التطوير للخدمات الصحية التى ستقدم للقرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فيما، أكدت الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة، بأن الوزيرة أشارت إلى أنه من المقرر دخول دفعات جديدة للقاح كورونا مساء اليوم، موضحة أن هناك جرعات جديدة سيصل عددها إلى 100 مليون جرعة ستكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من الجائحة.

وقالت عبدالحليم، إن الوزيرة أكدت تطعيم المواطنين باللقاح سيبدأ من الأسبوع المقبل، وذكرت أن الوزيرة كشفت عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال فى مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد منه وإيضاحها أن النوع المنتشر حاليا جديد لاسيما وأن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005، وأن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التخفيف من ظهوره مرة أخرى.

وتابعت :"أن مسألة ضم الأطباء المتوفين بسبب فيروس كورونا إلى صندوق الشهداء ليس من سلطتها"، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فى تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كإصابة عمل وأن أى طبيب توفى بكورونا سيحصل على تعويض، وأوضحت عضو اللجنة أن الوزيرة نوهت إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البلازما فى العاصمة الإدارية لاسيما أن قانون تجميع البلازما سيصدر قريبا من مجلس النواب.

وقال النائب فريدى البياضى عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، موجها حديثه للوزيرة خلال اجتماع اللجنة:" قد لا يكون إنصاف الأطقم الطبية مادياً مسؤوليتك المباشرة لضعف الميزانية المقررة من الحكومة، لكن لا يمكن أن نعفيك من مسؤوليتك عن عدم المطالبة بحقوقهم، لأن الأطقم الطبية مظلومين أحياء و شهداء".

وطالب البياضى الوزيرة أن تدعم حق الأطقم الطبية فى مساواة شهداء ومصابى الوفاء لشهداء ومصابى الجيش و الشرطة، وأوضح أنه تقدم بمشروع تعديل القانون الأسبوع الماضى والقانون الحالى يسمح لرئيس الوزراء بإضافة الأطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء بناء على طلب الوزير المختص.