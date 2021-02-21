فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: فيروس كورونا لم يتحور فى مصر حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن الفيروسات بصفة عامة يحدث لها تحور بشكل سنوى، لافتًا إلى أن فيروس الإنفونزا الموسيمية منه 256 نوعا.

وأوضح أن تحور فيروس كورونا حدث فى عدة دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل، منوهًا إلى أنه لا يوجد دواء حتى الآن ضد فيروس كورونا، كما لا يوجد دواء ضد الإنفونزا ويتم فقط علاج الإعراض والمضاعفات.

وتابع: "إن شاء الفيروس ما يتحورش قوى ويكون خفيف علينا، بس هيحصل هيحصل".