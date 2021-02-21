فيديو.. عوض تاج الدين: 14 يوما المدة المثالية لعزل مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المدة المثالية للعزل المنزلى لمصابى كورونا تقدر بـ14 يوما، لأن قدرة الفيروس على العدوى قد تمتد لمدة 14 يوما.





وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن بروتوكول العلاج متغير حسب الخبرة العملية والإكلينيكية والأبحاث العلمية. وأوضح أن أساس العلاج من كورونا هو معالجة بعض الأعراض التى يعانى منها المريض ومعالجة بعض المضاعفات، وقد يكون هناك بعض الأدوية الإضافية قد تساعد المريض على مقاومة المرض. وأشار إلى أن الباراسيتامول أفضل دواء لخفض الحرارة، منوهًا إلى أن هناك مضادات حيوية يتم استخدامها حال وجود التهابات بعد استشارة الطبيب.

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