محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 15 عقدا لتقنين أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، تسليم 15 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.





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