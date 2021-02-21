البابا تواضروس ينعى وفاة كاهن من إيبارشية مطاى

جدة - نرمين السيد - قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، خالص العزاء لنيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاى وتوابعها، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص أنجيلوس نجيب، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وتوفى أمس القمص أنجيلوس نجيب كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالقطوشة التابعة لإيبارشية مطاى، محافظة المنيا، عن عمر يقارب 78 عامًا، بعد أن خدم خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 42 عامًا. وولد الأب الراحل يوم 2 أبريل 1943 وسيم كاهنًا فى 24 ديسمبر1978 ونال رتبة القمصية يوم 24 ديسمبر 1988، وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بكنيسته.

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