مصر الطيران تسير غدا 50 رحلة جوية تقل أكثر من ٣٣٠١ راكب

تسير "مصر للطيران"، غدًا الإثنين ٢٢ فبراير، ٥٠ رحلة جوية بمعدل ٣٥ رحلة دولية إلى كل من چوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، اربيل، و١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٣٠١ راكب.

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