وزيرة الصحة والسكان تعلن عن قرارات وزارية جديدة

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد 21 فبراير، مجموعة من القرارات الوزارية، وذلك استكمالاً لحركة الترقيات التي تم إجراؤها أمس السبت.

وجاءت القرارات كالأتي:

القرار الوزاري الأول الذي حمل رقم 88 لعام 2021 على تكليف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام د. خالد مجاهد، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، بالإضافة إلى عمله متحدثا رسميا للوزارة، نظرا لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية في التواصل المجتمعي وإظهار جهود الوزارة في مختلف قطاعاتها وهيئاتها، بالإضافة إلى استحداث ملف التوعية والذي يخدم العديد من القضايا الصحية من ضمنها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة, وذلك من خلال جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما جاء القرار الوزاري الثاني الذي حمل رقم 87 لعام 2021، ونص على تكليف مدير عام المكتب الفني للوزيرة د. نيفين النحاس، للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمدة عام من تاريخ إصدار هذا القرار، بجانب عملها، نظرًا لتواصلها الفعال بجميع الجهات والهيئات الدولية، ولجهودها المبذولة في متابعة جميع ملفات العمل بوزارة الصحة والسكان.

كما نص القرار الوزاري الثالث الذي حمل رقم 86 لعام 2021 نص على تكليف استشاري الكلى الصناعي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة د. محمد أحمد عقاد، للقيام بتيسير أعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض وذلك لمدة 3 أشهر من إصدار القرار.