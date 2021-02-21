جدة - نرمين السيد - اختتم معهد التدبير الكنسى والتنمية، دورة متخصصة ومكثفة فى علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ15 راهبًا من رهبان أديرة وادى النطرون الأربعة، ومن بينهم المرشحين لدرجة الأسقفية خلال الفترة المقبلة.





شارك فى تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التى جرت فعالياتها فى الفترة من 17 وحتى 21 من شهر فبراير الجارى، أساتذة معهد التدبير الكنسى بقيادة عميد المعهد الدكتور مجدى لطيف. وألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المحاضرة الافتتاحية، بينما شارك الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، عدة محاضرات روحية ورعوية فى المجال ذاته. ولأهمية مثل هذه الدورات، ستعقد مثيلات لها مع مجموعات أخرى بهدف تحسين العمل الرعوى والإدارى فى خدمة الكنيسة القبطية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام دورة علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ15 راهبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.