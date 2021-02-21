هالة زايد تستعرض استراتيجية عمل وزارة الصحة على مدار عامين ونصف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة بمجلس النواب، لمناقشة البيان الذى ألقته الوزيرة خلال الجلسة العامة للمجلس.

وبدأت الوزيرة كلمتها بتهنئة الدكتور أشرف حاتم، لتوليه رئاسة لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، مؤكدة على الدور المهم للجنة والتى تضم فى عضويتها قامات علمية قادرة على تحقيق طموحات المواطنين الذين منحوهم الثقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعة والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة استعرضت أبرز محاور وآلية عمل الوزارة والتى تم من خلالها إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بـ 4 محافظات هم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتوفير احتياطى استراتيجى للدولة من "الأمصال، اللقاحات، الألبان الصناعية".

وأضاف :الوزيرة أشارت إلى جهود الوزارة فى تحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة والتى تشمل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الطبية وتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وتطوير منظومة الإسعاف المصرية، والمستشفيات النموذجية، لافتة إلى موافقة القيادة السياسية على إدراج المستشفيات المركزية بالمحافظات المدرجة ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري، كما أشارت إلى الانتهاء من إنشاء 8 مراكز للبلازما، وبنهاية عام 2020 سوف يتم الانتهاء من إنشاء 20 مركزًا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بالتوازى مع العمل على إنشاء مصنعين لمشتقات البلازما وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما.

وتابع :"أن الوزيرة تطرقت خلال كلمتها إلى استراتيجية الوزارة لسد احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من الأطقم الطبية"، لافتة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمد سن المعاش للأطقم الطبية بهدف الاستفادة من خبراتهم الطبية، كما أشارت إلى زيادة أعداد الملتحقين بكليات الطب بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وإتاحة مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات تعليمية لطلاب كليات الطب، بالإضافة إلى جهود الوزارة فى رفع الكفاءة المهنية للأطقم الطبية لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال توفير عدد من البرامج التدريبة لهم أبرزها التدريب على نظام طب الأسرة وذلك ضمن مبادرة الاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية بمصر، فضلاً عن نجاح تطبيق الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب والذى يتم تطبيقه على خريجى كليات الطب بدءًا من دفعة سبتمبر 2019، كما أشارت إلى أن وزارة الصحة أصبحت تتميز بمنظومة بحثية ويتم نشر الأبحاث العلمية فى المجلات العلمية الدولية بشكل دورى.

وذكر مجاهد أن الوزيرة أكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حماية الأطقم الطبية خلال آداء عملهم، وتلبية احتياجاتهم كافة، حيث تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لصرف التعويضات لذوى شهداء المهنة من الأطقم الطبية.

وأكد أن الوزيرة أشارت إلى أنه لأول مرة فى تاريخ الوزارة يتم التعاقد مع شركات "إلكتروميكانيك" للاستعانة بها فى مجال تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية، فى إطار جهود الوزارة لحوكمة وصيانة الأجهزة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد لضمان صيانة جميع الأجهزة بشكل دورى، كما تم التعاقد مع كبرى شركات نقل وتوزيع الأدوية على مستوى محافظات الجمهورية لضمان سلامة نقل الأدوية من خلال سيارات مجهزة إلى مديريات الصحة على مستوى الجمهورية.

ولفت مجاهد إلى الوزيرة أكدت على العمل باستراتيجية الدولة لضبط معدلات النمو السكانى، مشيرة إلى أن إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا للسيدات، كما لفتت إلى حرص الوزارة على الحفاظ على التطعيمات الأساسية، وإطلاق الحملات القومية للتطعيمات ضد شلل الأطفال.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة استعرضت جهود القطاع الصحى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة العام الماضى بما يحقق التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والحفاظ على صحة المواطنين، كما أشارت إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" والتى تم إطلاقها خلال الجائحة ساهمت فى خفض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الموجة الثانية بنسبة %50.

وأوضح مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما لفتت إلى خطة الوزارة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد محليًا وتوقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أوضحت أنه تمت الاستعانة بخبراء من دول العالم لوضع معايير للوجبة الغذائية لطلاب المدارس، تتضمن كل العناصر الغذائية، وتوفيرها من خلال منظومة مميكنة للتأكد من حصول الطلاب عليها، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استمعت إلى أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للوقوف على المتطلبات الصحية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة لهم حرصها على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال زيارتها الميدانية بشكل دورى بمختلف القرى والمراكز بالمحافظات، كما أكدت حرصها على توفير جميع الاحتياجات الطبية للمواطنين بما يضمن تقديم أفضل طبية للمواطنين.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على مدار العامين ونصف الماضيين، لما حققته فى النهوض بالمنظومة الصحية، فضلاً عن جهودها فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وكذلك نجاحها فى توفير لقاحات فيروس كورونا، مؤكدين أنها نموذج متميز وملهم للمرأة المصرية لما تقدمه من تضحيات ومجهودات لخدمة الوطن.