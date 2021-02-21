فيديو.. الأوقاف: لم نضع حتى الآن أى سيناريوهات لغلق المساجد فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأضاف طايع، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أن الوزارة لم تضع حتى الآن أى سيناريوهات لغلق المساجد فى رمضان، منوهًا إلى أنهم يعولون على وعى المواطنين، متابعًا: "أسوأ فترة مرت علينا عندما علقت الصلوات فى المساجد بسبب الفيروس، وتمنى أن تزول هذه الأفة ونعود إلى مساجدنا".

وعن تجديد الخطاب الدينى، قال إن الوزارة ليست بمعزل عن الخطاب الدينى ولكنها معنية به فى جميع ربوع مصر.

وأوضح أن تجديد الخطاب الدينى يأتى من خلال تأهيل الأئمة من خلال الدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية والتى تعمل كخلية نخل لتدريب الأئمة فى مصر وخارجها.