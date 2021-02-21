مطرانية الجيزة تحذر من صفحة وهمية تنتحل اسمها على الفيسبوك

جدة - نرمين السيد - حذرت مطرانية الجيزة، اليوم الأحد، من وجود صفحة وهمية تنتحل اسمها على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.



جدة - نرمين السيد - حذرت مطرانية الجيزة، اليوم الأحد، من وجود صفحة وهمية تنتحل اسمها على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك. وأكدت أنها ليست لها علاقة بها على الاطلاق، وطالبت شعب المطرانية بعدم التعامل معها.

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