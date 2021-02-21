نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن كود الطالب 2021 لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالرقم القومي عبر موقع studea.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر ما يهتم به الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي معرفة رقم كود الطالب لكل المراحل التعليمية وهذا من أجل اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 202، وهذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطتها حول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل الطلاب والتي ستبدأ في 27 فبراير 2021 وتنتهي في 9 مارس 2021، وبعدها سيتم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وفي هذا المقال سوف نوافيكم رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي عبر موقع studea.emis.gov.eg.

الاستعلام عن كود الطالب 2021

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قررت وزارة التعليم في جمهورية مصر العربية إجراء الاختبارات الخاصة بالترم الأول بخطة موضوع ومحكمة ومتبع بها كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، حيث حددت الوزارة إجراء الاختبارات للصفوف الابتدائية وأولى وثاني إعدادي يوماً واحداً فقط كل صف في جميع المواد وهذا منع للتكدس في المدارس، وعليه سيتم استئناف الترم الثاني الدراسة أون لاين من خلال المنصات التعليمية التي وفرتها المنصة، لذلك على الطلاب معرفة رقم الكود ليتمكن الطلاب من تقديم الأبحاث الخاصة بهم.

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

يمكن لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن رقم الكود الخاص بالطالب من خلال خطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص الذي وضعته وزارة التعليم هنا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

كتابة كافة البيانات المطلوبة “تاريخ ميلاد الطالب، المحافظة التابع لها، تحديد النوع ذكر أم أنثي”.

الضغط على كلمة الاستعلام للحصول على رقم الكود.