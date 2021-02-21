كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 خطوة بخطوة

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محمد سياف - ابو ظبي - لا يخفى على احد اتجاه الدولة المصرية منذ فترة بشكل كبير للتحول الرقمي، و تقليل التعاملات الورقية، تسهيلاً على المواطنين، و توفيراً لوقتهم وجهدهم، كذلك محاولة منها للسيطرة، و الحد من انتشار فيروس كورونا (هذا الذي مازال يؤرق الجميع في جميع أرجاء العالم).

و قد أعلنت وزارة التموين منذ فترة ليست بطويلة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لإضافة المواليد الجدد (التي تتراوح عمرهم ما بين الـ 2 لـ 16 عام) لبطاقة التموين، والحصول على الدعم الغذائي المقدم لهم من قبل الدولة. وجعلت الحكومة ذلك متاحاً لمستحقي الدعم من تكافل وكرامة. فاليكم الفئات المستحقة للدعم، كذلك كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين خطوة بخطوة.

الفئات المستحقة للدعم

مستحقي برنامج تكافل وكرامة

المطلقات.

الأرامل.

العمالة الغير منتظمة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

كيفية إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية. في حالة كنت تمتلك حساب يمكنك الانتقال للخطوات التالية مباشرة، أما إذا كنت لا تمتلك حساب فيمكنك إنشاء واحد باتباع هذه الخطوات: (1. قم بالضغط على الدخول لحسابي. 2. اختر إنشاء حساب. 3. سجل بياناتك المطلوبة. 4. انقر على التالي. 5. ادخل رقم جوالك. 6. قم بإدخال الكود المكون من 6 أرقام الذي سيرسل لك في رسالة إلي هاتفك المحمول. 7.ادخل كلمة مرور يشترط أن تكون مكونة ب 8 حروف انجليزية دون وجود أية مسافات). 8. ادخل بريدك الإلكتروني. 9.انقر على التالي. 10. قم بإدخال رقم هاتفك و كلمة المرور مرة أخرى للتوكيد و للدخول للحساب.) حينها يمكنك متابعة الخطوات. اضغط على ضم أفراد أسرتي. اضغط على ابدأ الخدمة. اختر محافظتك، و قم بإدخال رقم بطاقة التموين الخاصة بك. ستظهر أمامك بياناتك، و عدد أفراد أسرتك، و محافظتك، كذلك مديريتك، و إدارتك التموينية أيضاً فتأكد من صحة جميع تلك البيانات، و قم بمراجعتها. قم بالموافقة على الشروط. قم باختيار الأشخاص المراد إضافتهم لبطاقة التموين الخاصة بك (بشرط أن يربطك بهؤلاء الأشخاص صلة قرابة من الدرجة الأولي). انقر على أيقونة معرفة نتيجة الطلب لمتابعة الطلب.

فإذا كنت ممن ينطبق عليهم الشروط، و تريد إضافة احد المواليد الجدد لبطاقتك التموينية، يمكنك ذلك الآن فاسرع للتسجيل من خلال الرابط الرسمي لموقع بوابة مصر الرقمية.