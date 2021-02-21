جامعة الأزهر: عودة طلاب المدن الجامعية بعد غد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، استعداد المدن الجامعية لاستقبال عودة طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة بعد غد الثلاثاء.





وأكد نائب رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الأحد، أنه تم وضع جدول زمنى لعودة الطلاب والطالبات تضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلى بعد غد الثلاثاء، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحرى فقد تقرر استقبالهم يوم الأربعاء المقبل، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى. وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال الانتهاء من عمليات التطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.

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