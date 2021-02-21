فيديو.. الصحة: شحنة جديدة من لقاح سينوفارم ستصل مصر خلال ساعات قليلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف طايع، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أنه بنهاية الشهر الحالى سيصل مصر ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا عن طريق التحالف الدولى للتطعيمات.
وأشار إلى أن الموقع الإلكترونى للتسجيل للحصول على اللقاح سيتم فتحه الأسبوع المقبل، منوهًا إلى أنه جارى استكمال تطعيم الأطباء.
وأوضح أنه سيتم توفير اللقاح لغير القادرين مجانا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
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