محافظ الغربية: تطوير 54 قرية و88 تابعًا بالمرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، إن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بالغربية تتضمن تطوير 54 قرية و88 تابًعا بمركز زفتى، ويتولى جهاز تعمير الساحل الشمالى بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بتكلفة تقديرية 3 مليارات و800 مليون جنيه.





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