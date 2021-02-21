خالد مجاهد عن قرار ترقيته: مسؤولية كبيرة وثقة غالية من وزيرة الصحة

وأضاف مجاهد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ON"، مساء اليوم الأحد، أنه جرى على مدار أمس واليوم من حركة تنقلات وترقيات، ليبرز بشكل أكبر دور القيادات خصوصًا الشبابية لدورهم فى مواجهة جائحة كورونا والامور الفنية داخل الوزارة.
تابع: "وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تملك روح بتعزيز دور القيادات الشباباية وبنشكرها على ذلك".
كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت اليوم الأحد، عددًا من القرارات الوزارية، وذلك استكمالًا لحركة الترقيات التى تم إجراؤها أمس السبت، ونص القرار الأول الذى حمل رقم 88 لعام 2021 على تكليف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى بجانب عمله متحدثًا رسميًا للوزارة.
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