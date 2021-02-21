غدًا .. وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر لمتابعة منظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى انطلقت فى محافظة الأقصر يوم الثلاثاء 17 من نوفمبر الجارى.
وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء" والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجارى، وبورسعيد التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى السويس وأسوان، والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
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