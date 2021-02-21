غدا.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، اليوم الأحد، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساء هى:- - المعمورة "سنترال المعمورة". - الرأس السوداء "العمراوى الصغرى". - سيدى بشر قبلى" شارعى 65 و66". - سيدى بشر بحرى " شارع نبيل حمدى من شارع خالد بن الوليد". - شدس "مساكن شدس على الترام بجوار السجل المدنى". - محرم بك "الموقف الجديد". - المنشية "حارة إمام – شارع فرنسا". - الورديان "ش عبدالملك بن مروان – الأمير لؤلؤ". - الحمام "جويرة – مهدى نصيب".

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