متحدث الوزراء: «تحيا مصر» يخصص رقم حساب لتلقي تبرعات المشروع القومي لتطوير القرى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع؛ للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، فقد تم فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق «تحيا مصر»- تطوير 1500 قرية؛ لتلقي كافة التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع فى مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.