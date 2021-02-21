أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة والتجارة، إصابة الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة. وبحسب المصادر، فإن الوزيرة تخضع للبرتوكول العلاجي الذى يتناسب معها. وتتابع وزيرة الصناعة والتجارة كافة مهام عملها بشكل يومي من العزل المنزلي تجنبا لتعطيل أي ملفات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر: إصابة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.