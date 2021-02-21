شائعة إخوانية.. مصدر أمني ينفى تعرض سجين لانتهكات

نفى مصدر أمنى، ما تم تداولته إحدى الصفحات الإثارية والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن وجود إنتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة من قِبل أحد أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكذا الزعم بتلقى إستغاثات من أهالى نزلاء السجن بتعرض النزلاء لإنتهاكات وإعتداءات.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، موضحا: أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأى العام. وشدد المصدر، على أن قطاع السجون يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كافة التدابير الوقائية والإحترازية داخل السجون.