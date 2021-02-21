الكشف عن جهاز حوثي سري يجند النساء والأطفال لتنفيذ أعمال إرهابية

كشفت أجهزة الأمن اليمنية، اليوم الأحد، عن جانب من الأدلة الموثقة عن تجنيد ميليشيات الحوثيين، نساء وأطفالا في مناطق سيطرتها عبر جهاز متخصص، لتنفيذ أعمال إرهابية في محافظة مأرب، وتتطابق مع بصمة الأعمال الإرهابية للقاعدة وداعش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث.

وقال مدير عام شرطة محافظة مأرب اليمنية العميد يحيى حُميد، إن تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عدد من الخلايا التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تم ضبطها، كشفت أن جهازاً سرياً خاصاً تابعاً لزعيم الحوثيين يقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن على تنفيذ أعمال إرهابية وجمع المعلومات عن المستهدفين، ثم إرسالهن لتنفيذ المهام في مناطق الشرعية ومحافظة مأرب خاصة.

ولفت مدير عام شرطة محافظة مأرب اليمنية إلى أن الميليشيات تجند النساء بعد توريطهن بمستمسكات غير أخلاقية ضاغطة عليهن لضمان عدم تراجعهن والفرار من قبضتهم وتنفيذ الأعمال الإرهابية المطلوبة منهن"، لافتا إلى أن ذلك الجهاز "ينشط في كثير من الأحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية.