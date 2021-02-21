متفوقا على البايرن.. الأهلي الأكثر حصدا للألقاب في القرن 21

أبرز الحساب الرسمي لجائزة جلوب سوكر العالمية تفوق النادي الأهلي على كل أندية العالم من حيث تحقيق الألقاب في القرن الواحد والعشرين بواقع 45 بطولة حققها المارد الأحمر خلال العقدين الماضيين وحتى الآن، وذلك بعد حصول الأهلي على الثلاثية في الموسم الماضي.

وكتب الحساب الرسمي لجلوب سوكر عبر موقع «تويتر»: «الأندية التي حصلت على أكبر عدد من الألقاب في القرن الحادي والعشرين.. يتصدر العملاق المصري الأهلي هذه القائمة حيث يمتلك حاليا 45 لقبا باسمها، يليه البايرن الألماني بـ 44 لقبا». وحافظ الأهلي على تقدمه على الفريق البافاري، بايرن ميونخ حيث أنهى العام الماضي، وحتى ديسمبر 2020 التصنيف في الصدارة بفارق بطولتين.

الأهلي أكثر نادي تحقيقا للألقاب في القرن21

وجاء ولينكولن ريد أمبس ثالثاً برصيد 40 لقبا وبورتو رابعاً بعدما قفز مركزاً واحدا بواقع 35 بطولة على حساب برشلونة الذي حل خامسا برصيد 34 لقبا، كما حل سيلتك الأسكتلندي الذي سجل نفس عدد بطولات الفريق الكتالوني. في سياق متصل، تسلم رئيس النادى الأهلي، جائزة لقب نادى القرن الواحد والعشرين من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسلم الخطيب الجائزة الخاصة بالأهلي.