صور .. قافلة طبية مجانية بالتعاون بين صحة سوهاج والأزهر الشريف 

جدة - نرمين السيد - وستقدم القافلة خدماتها بـ مستشفى سوهاج العام وقرية شطورة التابعة لمركز طهطا فى الفترة من 20 فبراير وحتى 25 فبراير الجارى. من جانبه، أوضح فضيلة الشيخ محمد العبد مسؤول القوافل الطبية والإغاثة بالأزهر الشريف، أن هذه القافلة تأتى فى إطار التعاون المستمر بين الأزهر الشريف ومحافظات الجمهورية من أجل تقديم الخدمات الطبية لأهالى تلك المحافظات. وأوضح أن جميع خدمات القافلة بالمجان من كشف وفحوصات وصرف أدوية وإجراء عمليات جراحية، كما يوجد جميع التخصصات الطبية لخدمة جميع المرضى. وأشارت الدكتورة إيمان رياض، مسؤول القوافل بمديرية الصحة، بمشاركة 25 طبيبا متخصصا من أعضاء هيئة بكليات الطب جامعة الأزهر فى جميع التخصصات بجانب أطباء مستشفى سوهاج العام. من جانبها، قدمت وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى العام وجميع الأطباء والكوادر الطبية المشاركة فى القافلة على حسن تعاونهم ومساعدتهم فى تنظيم تلك القافلة، كما وجهت الشكر إلى الشيخ محمد العبد مسؤول القوافل والإغاثة بالأزهر الشريف والأطباء المشاركين بهذه القافلة من جامعة الأزهر.

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