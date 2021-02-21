محافظ بنى سويف يبحث مع رئيس شركة المياه مشروعات تطوير 66 قرية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة المهندس أحمد الصحصاح الإجراءات والخطوات التى تنفذها الشركة ضمن الخطوات العملية للبدء، فى تنفيذ مشروعات القطاع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذها بـ 66 قرية بمركزى ناصر وببا، ضمن المشروع القومى لتطوير قرى مصر، والذى يتبناه ويرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى بالريف فى كافة مناحى الحياة.





وناقش غنيم، خلال اللقاء اليوم الأحد، بعض الإجراءات المحددة لضمان التواصل المستمر والمتابعة الدائمة، لأعمال المبادرة المقرر تنفيذها بقرى ناصر وببا، والتى تتضمن قيام الشركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والإجراءات الخاصة، برفع كفاءة وزيادة الطاقة لمحطات مياه الشرب من توسعات وأعمال تطوير ورفع كفاءة، وذلك بالتوازى مع خطوات مماثلة ينفذها الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فى مجال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى غير المخدومة، بجانب تطوير ورفع كفاءة محطات الصرف والمعالجة القائمة بما يواكب التطورات التى ستحدث مع زيادة عدد من المستفيدين من خدمة الصرف الصحى.

وأكد المحافظ، أن المشروع يمثل أولوية أولى للجهاز التنفيذى بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مشددًا على أهمية تكاتف كافة الجهود لتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات، للإسراع فى بدء تنفيذ تلك الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل، لمواكبة الجهود التنموية الأخرى التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة بمشروعات المبادرة فى القطاعات المستهدفة، بجانب تشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظ وإشراف نائب المحافظ ومتابعة معاون المحافظ والمستشار العسكرى، بجانب رؤساء المدن والقطاعات والإدارات المعنية لتشمل الإشراف على لجنة التخطيط المحلية، بجانب تشكيل لجان شبابية بها عدد من شباب البرنامج الرئاسى وشباب مبادرة تأهيل وتمكين وممثلين لشباب القرى المدرجة فى التطوير، بالإضافة إلى أنه جارى عقد حوارات مجتمعية مع أهالى القرى المدرجة فى المبادرة، وذلك للوقوف على أهم الاحتياجات والنقاط الساخنة والملحة وترتيب الأولويات للبدء فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج 66 قرية بناصر وببا ضمن المبادرة، التى من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف ،الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.