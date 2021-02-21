البابا تواضروس: تعاملت مع جورج بباوى ‏كإنسان‏ ‏يتوب‏ ‏‏على ‏مشارف‏ ‏الموت

جدة - نرمين السيد - كشف قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن كواليس وخلفية مناولة العلامة اللاهوتى جورج بباوى، مؤكدًا تعامله‏ ‏معه‏ ‏كإنسان‏ ‏يتوب‏ ‏وهو‏ ‏على ‏مشارف‏ ‏الموت‏، لا سيما وأن قوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏تسمح‏ ‏بهذا‏ ‏لأنها‏ ‏جاءت‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏خلاص‏ ‏كل‏ ‏إنسان.





وأضاف‏ البابا تواضروس، فى تصريحات له، اليوم الأحد، أن‏ ‏جورج‏ ‏بباوى ‏كان‏ ‏معروفا‏ ‏أنه‏ ‏لاهوتى ‏مسيحى ‏‏له‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المؤلفات‏ ‏والكتب‏ ‏والمناظرات‏، ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏كانت‏ ‏له‏ ‏أفكار‏ ‏اختلف‏ ‏فيها‏ ‏مع‏ ‏مثلث‏ ‏الرحمات‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏، ‏وعرضت‏ ‏على ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏دون‏ ‏حضوره‏ ‏فى ‏عام‏ 2007.

وتابع: "كنت‏ ‏موجودا‏ ‏حينها‏ ‏بالمجمع‏، وكما‏ ‏ارتأى ‏المجمع‏ ‏وقتها‏ ‏تقرر‏ ‏فرزه‏ ‏وحرمانه‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏، ‏وهو‏ ‏قرار‏ ‏له‏ ‏كل‏ ‏التقدير‏، ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏فى ‏أغسطس‏ ‏الماضى ‏وصلتنى ‏منه‏ ‏رسالة‏ ‏يعتذر‏ ‏فيها‏ ‏ويطلب‏ ‏السماح‏ ‏له‏ ‏بالتناول‏ ‏من‏ ‏الأسرار‏ ‏المقدسة‏ ‏لمرضه‏ ‏القاسى ‏وقرب‏ ‏أيامه‏".

واستطرد قائلاً: "لم أكن‏ ‏أعرفه‏ ‏ولم‏ ‏أقابله‏ ‏ولم‏ ‏نتحدث‏ ‏معًا ‏حتى ‏تليفونيا، لذا كان أمامى ثلاثة اختيارات، إما أن أغفل رسالته، أو أقول له انتظر حتى اجتماع المجمع المقدس ولم يكن معروفًا متى سيجتمع، وإما أن أستجيب لرغبته، ومن وازع ضميرى ومسؤوليتى أخذت بالاختيار الثالث و‏سمحت‏ ‏له‏ ‏بالتناول‏، فقد‏ ‏تعاملت‏ ‏معه‏ ‏كإنسان‏ ‏صدر‏ ‏حكم‏ ‏بإعدامه‏ ‏ولما‏ ‏مرض‏ ‏قبل‏ ‏تنفيد‏ ‏الحكم‏ ‏طلب‏ ‏طبيبا‏ ‏فقرر‏ ‏له‏ ‏دواء‏ ‏فاستجاب‏ ‏لطلبه‏".

واختتم قائلاً: "تعاملت‏ ‏معه‏ ‏كإنسان‏ ‏يتوب‏ ‏وهو‏ ‏على ‏مشارف‏ ‏الموت‏، ‏وقوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏تسمح‏ ‏بهذا‏ ‏لأنها‏ ‏جاءت‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏خلاص‏ ‏كل‏ ‏إنسان‏".