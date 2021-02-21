مجلس نقابة الإعلاميين ينعى اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى اللواء سعد عباس وكيل اول وزارة الاعلام الأسبق والذي وافته المنية أثر اصابتة بفيروس كورونا وقال سعدة، إن اللواء سعد عباس كان دمث الخلق ويحظي باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفاني في العمل حيث كان يعمل في قطاع أمن ماسبيرو حتى وصل إلى رئاسة القطاع ثم تولي رئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمدير التنفيذي الأسبق لنقابة الإعلاميين رحم الله اللواء سعد عباس وأسكنه فسيح جناته. ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان

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