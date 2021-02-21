انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار غزيرة ورعدية لمدة 48 ساعة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 22 فبراير وأماكن الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تقريرها اليومي حول حالة الطقس اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية على مدار الـ48 ساعة القادمة، والتي تستمر الإثنين وتبلغ ذروتها الثلاثاء، وسوف تكون هذه الموجة أقل حدة من موجة الأسبوع الماضي، وتشهد جميع أنحاء البلاد تساقط أمطار وحبات البرد خلال هذه الموجة وخاصةً يوم الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 22 فبراير وأماكن الأمطار

وتأتي موجة عدم الإستقرار في حالة الطقس نتيجة تعمق منخفض جوي متواجد في طبقات الجو العليا، وذلك تزامناً مع منخفض آخر بالبحر الأحمر وتزايد الضغط الجوي على المملكة العربية السعودية، والذي يعمل على دفع ارطوبة بالبحر الأحمر، كما تنحصر رطوبة البحر المتوسط على السواحل الشمالية المصرية نتيجة مرتفع جوي أوروبي.

وحول حالة الطقس اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 وأماكن تساقط الأمطار الإثنين فقد جاءت على النحو التالي:

أمطار غزيرة ورعدية متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق بالوجه البحري.

ويوم الثلاثاء تكون الأمطار غزيرة ورعدية على جميع أنحاء البلاد، وفق التقرير التالي.

اقرأ أيضاً:

كما يسود يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية مع نشاط الرياح نهاراً، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، كما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على جميع أنحاء البلاد المصرية، وحول درجات الحرارة المتوقعة الإثنين فجاءت كما في تقرير الأرصاد التالي.