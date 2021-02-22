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الثلاثاء .. الأوقاف تنظم ندوة مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماع

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أ ش أ 2021-02-22 00:05 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - ذكرت الوزارة فى بيان، اليوم الأحد، أن الندوة تأتى فى إطار ملف تجديـد الخطـاب الديـنى، من خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة. 

ويشارك فى الندوة كل من الدكتور جمال فاروق العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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