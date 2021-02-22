الثلاثاء .. الأوقاف تنظم ندوة مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماع

جدة - نرمين السيد - ذكرت الوزارة فى بيان، اليوم الأحد، أن الندوة تأتى فى إطار ملف تجديـد الخطـاب الديـنى، من خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة.

ويشارك فى الندوة كل من الدكتور جمال فاروق العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.