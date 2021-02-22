عاجل .. الصحة : 608 حالات إصابة بـ كورونا .. و55 حالة وفاة

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه تم تسجيل 608 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.
بيان كورونا اليوم
وأضاف أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 178.151 حالة من ضمنهم 137.837 حالة تم شفاؤها، و103.53 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
وخصصت "الوزارة" عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة أندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة آيفون
https://apple.co/3gURgYJ
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