عاجل .. الصحة : 608 حالات إصابة بـ كورونا .. و55 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 137.837 حالة حتى اليوم.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه تم تسجيل 608 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

بيان كورونا اليوم

وأضاف أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 178.151 حالة من ضمنهم 137.837 حالة تم شفاؤها، و103.53 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت "الوزارة" عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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