رئيس وزراء السودان يعين مديرا عاما لقوات الشرطة ونائبه

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، بناءً على توصية الفريق أول عز الدين الشيخ وزير الداخلية، قرارًا بتعيين الفريق شرطة خالد مهدي الإمام، مديرا عاما لقوات الشرطة، وتعيين الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم، نائبا لمدير عام قوات الشرطة، ومفتشا عاما.

ووجه القرار وزارات شئون مجلس الوزراء، والداخلية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والإصلاح الإداري، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.