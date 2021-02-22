الشمس تتعامد اليوم على وجه رمسيس الثانى بأبو سمبل .. وعرض موسيقى للاحتفال

جدة - نرمين السيد - يُقام اليوم الإثنين الموافق ٢٢ فبراير، عرض موسيقى بدون جمهور من أمام معبد أبو سمبل للفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل.





وأوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذا العرض الموسيقى تنظمه شركة CERCLE الفرنسية، وأنه من المقرر بثه مباشرة للعالم أجمع من خلال القنوات الرقمية لهذه الشركة والمتخصصة فى هذه النوعية من العروض والفعاليات على مستوى العالم، وذلك عبر حساباتها على المنصات الرقمية المختلفة مثل ( Facebook- Twitter -you tube- TikTok).

وأشار إلى أن هذه الشركة تعد أكبر منصة بث مباشر للموسيقى فى العالم حيث يتجاوز عدد مشاهديها أكثر من 20 مليون مشاهد لكل بث، مؤكدا على أنه سيتم إقامة هذا العرض الموسيقى مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة فى المتاحف والمواقع الأثرية.

وأضاف أن إقامة هذا العرض الفنى الموسيقى من أمام معبد أبو سمبل تأتى فى إطار خطة الهيئة لجذب كافة الفعاليات المتميزة التى من شأنها أن تساهم فى الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة والمتنوعة، خاصه فى ظل تزامن هذا العرض الموسيقى مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وأوضح أنه فى اطار ادراك الهيئة للمتغيرات التى فرضتها الظروف الحالية فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى جعلت شرائح كبيرة من السائحين والراغبين فى الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الترفيهى والثقافى تتجه نحو المنصات الرقمية بأشكالها المختلفة، فقد أخذت الهيئة على عاتقها تعزيز وإثراء المحتوى الرقمى للمقاصد والمقومات السياحية المصرية لتحوذ على أنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين ومواكبة التغيرات الجارية، وذلك من خلال جذب هذا النوع من العروض ومثيلتها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لها، بما يمكنها من النجاح واظهار صورة مصر السياحية والحضارية بالصورة اللائقة بمصر كبلد سياحى هام على خريطة السياحه الدولية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، انه فى ضوء استعدادات الوزارة للاحتفال بتعامد الشمس، قام المجلس بإرسال فريق عمل متخصص من مرممى منطقة آثار أسوان والنوبه للقيام بأعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية للمعبدين وإزالة الأتربه العالقة ومخلفات الطيور وغيرها، بالاضافة الى تهذيب وتقليم الأشجار الموجودة فى المنطقة المحيطة بهما والعمل على التوسع والاهتمام باللاند سكيب الخاص بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأبو سمبل.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبو سمبل تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم ٢٢ فبراير والأخرى يوم ٢٢ أكتوبر.