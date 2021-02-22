صحة سوهاج تواصل شن حملاتها التفتيشية المكبرة على المراكز الطبية والصيدليات

جدة - نرمين السيد - قامت الفرق التفتيشية التابعة لإدارتى الصيدلة والعلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك وإدارة الرقابة التجارية، اليوم الأحد، بمواصلة شن حملاتها التفتيشية على المراكز الطبية الخاصة والصيدليات العامة بمراكز المحافظة المختلفة.





وأسفرت الحملات خلال المرور على المراكز الطبية الخاصة بنطاق مركز البلينا، عن ضبط مركز لجراحة الأطفال والحضانات وبه كمية كبيرة من الألبان غير مصرح بتواجدها بالمركز، ومستلزمات طبية مجهولة، وكذلك مركز جراحة نساء وتوليد ولا يوجد به غرفة إفاقة، وعدم وجود غرفة عناية، كما أن عدد الأسرة أكثر من المرخص به، وكذلك ضبط معمل طبى غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة.

وفى نطاق مركز سوهاج تم ضبط عدد من المعامل العير مرخصة، ومعامل بها كيماويات منتهية الصلاحية، وتم أيضا ضبط مركز حضانات خلف المستشفى الجامعى وبه محاليل منتهية الصلاحية، وعدم وجود غرفة لتعقيم الآلات وعدد الحضانات أكثر من المرخص للمركز بها، فتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة بصحة سوهاج، أن حملات التفتيش الصيدلى على مراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والبلينا والقرى التابعة لهم، وجهت ضربات قوية للصيدليات المخالفة.

وأكدت الدكتورة إيناس مازن مدير التفتيش الصيدلى، أنه تم ضبط اعداد مهولة من الأقراص الجنسية المهربة وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة والسكان بصيدلية بمركز ساقلتة، كما تم ضبط مكان غير مرخص ويزاول مهنة الصيدلة وبه أدوية جنسية مهربة غير مصرح بتداولها داخل البلاد وذلك بإحدى قرى مركز سوهاج، وتم تحريز المضبوطات، وفى مركز البلينا تم ضبط محل مستلزمات طبية به مستلزمات طبية وكمامات مجهولة المصدر.

وكذلك تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وذلك بصيدليتين بمركز أخميم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة.

كما تم تحرير 3 محاضر لصيدليات مخالفة لوجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكذلك، وجود أدوية غير مصرح بتداولها داخل الصيدليات خاصة بالمستشفيات وتم تحريز المضبوطات بمعرفة فريق التفتيش.

وتأتى هذه الحملات فى إطار حرص مديرية الصحة والسكان بسوهاج الحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين وضبط المخالفين عن القانون وذلك لضمان تقديم خدمة طبية ودوائية آمنة للمواطنيين.