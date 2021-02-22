أسقف طما يعظ شعب الإيبارشية .. والكنيسة الكلدانية تصوم لـ الخلاص من كورونا

جدة - نرمين السيد - وخلال العظة، قدم فريق كورال كنيسة الشهيد مار جرجس وكنيسة العذراء مريم بقرية المدمر عددا من الترانيم، تلتها العظة الروحية.

وعلى صعيد آخر، قال الأب بولس ساتى، مديرالكنيسة الكلدانية بمصر، إن الكنيسة ستصوم صوم نينوى "الباعوثا" هذه السنة على نية الشفاء من وباء كورونا، مشيرا إلى أن الصوم سيبدأ اليوم الإثنين، ويستمر لمدة 3 أيام.

جدير بالذكر أن هذا الصوم قد نظم فى القرن السادس فى العراق من قبل كنيسة المشرق الكلدانية للشفاء من الطاعون.