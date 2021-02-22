إصابة وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - منذ قليل تم الإعلان عن إصابة وزيرة التجارة والصناعة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفيروس كورونا، وهي الدكتورة نيفين جامع، حيث أصيبت الوزيرة بالفيروس خلال الآونة الأخيرة، وتقوم سيادتها بممارسة عملها من المنزل، ووفق بيان صادر من المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، فإن الوزيرة بمرحلة الاستشفاء الآن، ومن المقرر أن تعود إلى الوزارة لممارسة نشاطها الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا

وتعد إصابة وزيرة التجارة والصناعة هي الإصابة الثانية في حكومة مدبولي بعد إصابة وزير المالية، ويذكر أن وزارة الصحة أعلنت في آخر تقرير لها عن إصابة 600 حالة جديدة بفيروس كورونا أمس ، وبهذا يبلغ إجمالي الأعداد المصابة إلى 177543 حالة حتى اليوم.

كما أعلنت الصحة عن تعافي 405 حالة جديدة، وخرجت هذه الحالات من مستشفيات العزل الصحي عقب تعافيها بشكل كامل وتلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا تصل إجمال الأعداد المتعافية إلى 137294 حالة تم شفاؤها، كما وصلت إجمالي الوفيات في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم إلى 10298 حالة وفاة.

جدير بالذكر بأنه تم الإعلان عن إصابة وزير المالية الدكتور محمد معيط بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراءه العديد من الفحوصات والتحاليل الطبية، وثبوت إيجابية المسحة التي أجراها.

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