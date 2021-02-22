فيديو .. أستاذ تغذية علاجية : هذه الفاكهة رقم 1 فى إمداد الجسم بالمناعة

جدة - نرمين السيد - وقال، فى حواره لـ برنامج "من مصر"، والمذاع عبر شاشة "سى بى سى"، مساء أمس الأحد، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، إن فيتامين "سى" يأتى على رأس الفيتامينات المهمة فى تقوية المناعة، متابعا: "نحن فى حاجة له بمقدار معين".

وأضاف أستاذ الرعاية والتغذية العلاجية أن "الجوافة" رقم واحد فى إمداد الجسم بـ فيتامين سى، متابعا أن فيتامين "د" مهم للجسم، ويحدث للجسم خلال التعرض للشمس فى أوقات من 12 ظهرا، وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشار إلى أن فيتامين "بى وان" موجود فى اللحوم والأسماك، وفيتامين "أ" مهم فى تطوير وإنتاج المناعة فى الجسم، وهو موجود فى الكبدة.