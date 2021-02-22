فيديو.. الصحة: نتائح شفاء كورونا مرضية جدا.. وحدثنا بروتوكول العلاج 4 مرات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بوزارة الصحة والسكان، أن نسب الوفاة بين مصابى فيروس كورونا فى مصر تتوافق مع النسب العالمية، ولكنها غير مرضية، متابعا: "نريد أن نصل لنسب شفاء 100% لكل المصريين".





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج المواجهة المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى. وقال حسنى إنه تم تحديث بروتوكول علاج كورونا 4 مرات حتى الآن، مؤكدا أن البروتوكول يسير وفق المعايير العالمية، ونتائج الشفاء مرضية جدا، لافتا إلى أن هناك بعض الأدوية التى تعتمد عليها بعض الدراسات ذات نسبة شفاء عالية. وعن تكليفه مستشارا لـ وزيرة الصحة للتميز الإكلينيكى، أكد الدكتور حسام حسنى أن هذا شرف له، موضحًا أن دوره يعتمد على وضع رؤية لتوحيد كل أنواع العلاجات لكل الأمراض المزمنة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن دور مستشار الوزيرة للتميز الإكلينيكى يتضمن التأكد من تطبيق البروتوكولات العالمية للأمراض الموجودة، وتدريب الأطباء عليها، ووضع آلية لمتابعة تطبيق الأطباء لها على المرضى.

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