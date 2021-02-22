لمرضى نقص المناعة.. الصحة تعلن الخدمات المقدمة للمواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان، الخدمات التي تقدمها للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري، حيث تضمن الرعاية الإكلينيكية، مع تقديم العلاج مجانا، مع عمل الفحوص المجانية، من خلال المراكز العلاجية بمستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت أنها تقدم أيضا خدمات الفحص والمشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري، حيث يتم عمل الفحص المعملي في سرية تامة، ويكون الدعم الاجتماعي المتكامل للمصابين بالفيروس وذويهم.
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