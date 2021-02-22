فيديو .. التضامن : نتلقى كل شكاوى المواطنين من موجة البرد على هذا الرقم

جدة - نرمين السيد - أكد محمد يوسف، مدير فريق التدخل السريع، بوزارة التضامن الاجتماعى، أن "الوزارة" تتعامل بكل جدية وسرعة مع جميع البلاغات التى تتلقاها نتيجة معاناة المواطنين من موجات الأمطار والطقس البارد.





وقال، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يتم تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة، سواء عن طريق نقلهم إلى دور الرعاية، أو تقديم المساعدات الآخرى المتمثلة فى البطاطين، أو الوجبات الغذائية لمن يرفض الانتقال إلى دور الرعاية. ولفت إلى أن فرق التدخل السريع تتعاون مع المحافظات للتعامل مع حالات "المواطنين بلا مأوى" الكبار منهم والأطفال، وتقديم أوجه المساعدة لهم، مؤكدا أن هناك فريقا يتجول فى الشوارع لمتابعة الحالات. وشدد مدير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، أن فرق التدخل السريع تكون فى حالة تأهب دائما لمواجهة الظروف المناخية المختلفة، ويتم تلقى الشكاوى على رقم 16439.

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