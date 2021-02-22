صور .. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى معبد أبو سمبل

جدة - نرمين السيد - وحرص جميع الحضور على التقاط الصور وتسجيل هذا الحدث العالمى العملاق، والذى يتكرر كل عام مرتين الأولى فى الـ 22 من فبراير، والثانية فى الـ 22 من أكتوبر.
وتتسلل أشعة الشمس داخل المعبد، وصولا إلى قدس الأقداس والذى يبعد عن مدخل المعبد بحوالى 60 مترًا، ويتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الملك رع حور أخته، والملك آمون، وتمثال رابع للملك بتاح.
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