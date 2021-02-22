أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 22 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف.

القاهرة

تستكمل الدائرة 21 جنوب القاهرة محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى قضية الإضرار بالمال العام.

القاهرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

القاهرة

يعقد البرلمان العربى، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى، اجتماعات جلسته الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث حضوريًا، فى القاهرة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أديس أبابا

تنطلق فعاليات "المنتدى الاقتصادى الدولى العشرون حول إفريقيا"، التى ينظمها الاتحاد الإفريقى، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

أديس أبابا

يعقد الاتحاد الإفريقى سلسلة من الجلسات التشاورية عن دور المرأة فى صنع القرار والمساواة بين الجنسين، فى مسعى للتحضير لأعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة منتصف شهر مارس المقبل فى نيويورك.

القاهرة

تُقام قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، التى يشارك فيها نادى بيراميدز، فى الثالثة عصرًا، بالقاهرة.

القاهرة

تتجه أنظار العالم نحو مدينة أبو سمبل جنوب أسوان، لمشاهدة ظاهرة تعامد أشعة شروق الشمس على قدس أقداس الملك رمسيس الثانى، والتى ستبدأ فى حوالى الساعة السادسة و23 دقيقة، وتستغرق من 20 إلى 25 دقيقة.

القاهرة

تتوجه وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إلى محافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

القاهرة

تُسير شركة "مصر للطيران" 50 رحلة جوية داخلية وخارجية لنقل 3301 راكب لوجهات مختلفة.