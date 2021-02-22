صور .. توافد المئات لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى

جدة - نرمين السيد - وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بـ "أبو سمبل"، ظاهرة فريدة تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير، وفى شهر أكتوبر أيضا. جدير بالذكر، أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى بأبوسمبل، هى الظاهرة الفلكية الفريدة التى سطرها القدماء المصريون قبل آلاف السنين داخل معابد أبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام.

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