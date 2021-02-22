8 نصائح لا تغفلها للتعامل مع موجة الطقس السيئ اليوم

تشهد البلاد موجة جديدة من التقلبات الجوية، على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء تشمل أمطار ورياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، و تمتد إلى القاهرة الكبرى.

كما يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة وسقوط أمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق تكون ذروتها يوم الثلاثاء، مع نشاط كثيف للرياح.

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد، أن الموجة ستكون باردة ، وتنتهي يوم الأربعاء وستكون هناك أمطار.

من جانبه أكد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز الأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد أن الحالة السيئة للطقس تبدأ على سواحلنا الشمالية الغربية اعتبارا من اليوم مرورًا بالإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحرى مثل البحيرة وكفر الشيخ . وتابع أن هذه الحالة تمتد حتى غدا الثلاثاء لتشمل أغلب محافظات البلاد و الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على شمال البلاد. وأكد إن هناك نشاطا للرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية و يكون مصاحبا لها سحب رعدية.

ويرصد موقع دوت الخليج مجموعة من نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيء :

1- عدم تخفيف الملابس والحرص على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة . 2- تجنب ملامسة أعمدة الكهرباء في الشوارع. 3- عدم التعرض لتيارات الهواء والرياح الشديدة تجنبا للإصابة بنزلات البرد. 4- عدم نزول البحر للصيادين لارتفاع الموج. 5- تجنب التواجد في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة. 6- البعد عن أماكن ظهور عند ظهور البرق. 7- القيادة بهدوء خاصة في أوقات الصباح. 8- تجنب التواجد أو ركن السيارة أسفل الأشجار ولوحات الإعلانات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن الطقس اليوم ، الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة.