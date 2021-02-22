موجز السوشيال.. تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال.. وأيتن عامر ترد على متابع انتقد تشجيعها للأهلي

قدم موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها.

تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال

علق أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك على تأخر رحلة الزمالك المتجهة لدولة السنغال لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب أمير مرتضى قائلا "‏حتى رحلة الطيران مش عارفين!! وطبعًا هتقوله في ايادي خفية بوظت الرحلة ".

معلش.. أيتن عامر ترد على متابع انتقد تشجيعها للأهلي.





ردت الفنانة ايتن عامر على احد متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر انتقدها بسبب تشجيعها للنادي الأهلي



وكتب المتابع ل ايتن عامر "‏‎‎اكتر حاجة مبحبهاش فيكى يا فنانة انك اهلاوية ".

رياض محرز يشكر متابعيه على تهنئته بعيد ميلاد



احتفل رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعيد ميلاده ال 30

ونشر رياض محرز صورة له عبر حسابةبموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها قائلا "شكرا لكم على كل الرسايل ممتن لكم جميعا "



هاشتاج #مانشستر_سيتي يتصدر تويتر بعد الفوز على أرسنال

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # مانشستر_سيتي بعد الفوز على أرسنال بهدف مقابل لا شيء في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كل يوم وكل موسم أتأكد أن السيتي يملك أفضل مدرب في العالم، حتى وان خسر دوري الأبطال عشر سنوات قدام" و "‏السيتي يحقق 18 فوز على التوالي قوة بيب غير طبيعية هذا المدرب حطم كل الارقام القياسية ".

