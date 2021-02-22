سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 فبراير 2021 وأسعار بورصة الدواجن

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه بشكل مستمر، حيث يقدم الموقع لقراءه أسعار الذهب وأسعار الدولار وأسعار الكتاكتيت وأسعار الحديد ومواد البناء، وأسعار الحوم والدواجن وغيرها والتي تحظى باهتمامات المصريين، مع تحديث مستمر وعلى مدار الساعة لهذه الأسعار.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 فبراير 2021

هذا وقد شهدت أسعار الفراخ اليوم حالة من الإستقرار النسبي الملحوظ في الأسواق المصرية، وخلال هذه الصفحة نقدم لمتابعينا سعر الدواجن اليوم في بورصة الدواجن، وتشمل الأسعار المذكورة أسعار الفراخ البيضاء والفراخ الساسو والبلدي لحوم وكتاكيت، كما نشر لكم أسعار البط بجميع أنواعه.

وسجلت سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 فبراير، سعر 24 جنيه للكيلو بالنسبة للفراخ البيضاء، أما الفراخ الساسو فسجلت اليوم سعر 28 جنيه للكيلو، بينما وصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم إلى 35 جنيه، أما الفراخ الأمهات فسجل سعر الكيلو 22 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء “لحوم” سعر الفراخ البلدي سعر الفراخ الساسو سعر الفراخ أمهات 24 جنيه 35 جنيه 28 جنيه 22 جنيه

أما بالنسبة إلى سعر الكتكوت الأبيض بالشركات، فقد سجلت ارتفاع جديداً اليوم الإثنين، تراوح ما بين 50 إى 25 قرش في جميع الشركات، حيث سجل 10.25 في شركة الوطنية، و9.75 في شركة العناني، و9 جنيه في شركة القاهرة، و8.75 جنيه في شركة الإسكندرية، أما شركة الوادي فسجلت أسعار الكتاكيت بها اليوم 9.75 جنيه.

الشركة السعر شركة الوطنية 10.25 جنيه العناني 9.75 جنيه القاهرة 9 جنيه الإسكندرية 8.75 جنيه شركة الوادي 9.75 جنيه

أما بالنسبة لأسعار البط اليوم، فسجلت 24 جنيه للبط الفرنساوي، و47 جنيه لكيلو البط البط المسكوفي والبط المولارد سجل 31 إلى 32.50 جنيه للكيلو.