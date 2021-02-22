فيديو.. لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأبوسمبل

جدة - نرمين السيد - وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل، ظاهرة فريدة تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير، و22 أكتوبر.



وتتسلل أشعة الشمس داخل المعبد، وصولا أقدس الأقداس والذى يبعد عن المدخل بحوالى ستين مترًا، ويتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته، والإله آمون، وتمثال رابع للإله بتاح.



ويشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى بأبوسمبل، هى الظاهرة الفلكية الفريدة التى سطرها القدماء المصريون قبل آلاف السنين داخل معابد أبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.

جدير بالذكر أن الشمس لا تتعامد على وجه تمثال "بتاح"، الذى كان يعتبره القدماء إله الظلام.

وبهذه المناسبة، أعطى أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتوفير كل التسهيلات لتنظيم فعاليات العروض الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف القصور والمواقع الثقافية لتقديم استعراضاتها المتنوعة بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس بمشاركة 12 فرقة للفنون الشعبية، مشيدا بجهود وزارة الثقافة فى نشر التنوير التراثى والفنى مع خلق أجواء ترفيهية داخل المدن والقرى مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة.