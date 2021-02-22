فيديو جوى- كوبرى جديد على النيل.. تطوير الدائرى مستمر

جدة - نرمين السيد - وإنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى، ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى بطول 106 كم. وتأتى الأعمال الجديدة بكوبرى المنيب ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم.

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